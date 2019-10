Cutremur la Barcelona: 100 de ani de inchisoare pentru liderii catalani! Clubul a reactionat imediat: "Inchisoarea nu este o solutie"

Peste 100 de ani de inchisoare au "impartit" judecatorii Curtii Supreme de Justitie a Spaniei in dosarul liderilor miscarii separatiste din Catalunya.

Curtea Suprema de Justitie din Spania a anuntat luni ca noua lideri separatisti catalani, intre care si fostul vicepresedinte catalan Oriol Junqueras, au fost condamnati la pedepse cuprinse intre 9 si 13 ani de inchisoare pentru tentativa de proclamare a indepententei regiunii Catalunya in 2017. Carles Puigdemont, fostul premier al Catalunyei, a descris sentinta ca "o atrocitate".

"100 de ani de inchisoare in total. O atrocitate. Acum, mai mult ca inainte, este timpul sa reactionam cum nu am mai facut-o. Pentru viitorul fiilor si fiicelor noastre. Pentru democratie. Pentru Europa. Pentru Catalunya", a scris Puigdemont pe retelele sociale. Acesta se afla in Belgia, unde are calitatea de eurodeputat, dupa ce a fugit de autoritatile spaniole. In iulie 2018, Spania a renuntat la mandatele europene de arestare.

Comunicat oficial FC Barcelona: "Inchisoarea nu este o solutie"

FC Barcelona a reactionat imediat prin intermediul unui comunicat. Sefii clubului catalan sunt de partea fostilor lideri politici ai regiunii, cei care au cerut independenta in 2017.

"(...) pentru apararea libertatii de exprimare si a dreptului de a decide, astazi, dupa decizia de condamnare a Curtii Supreme in procesul impotriva liderilor politici catalani, clubul nostru exprima:

Asa cum arestul preventiv nu a ajutat la solutionarea conflictului, nici condamnarea la inchisoare nu o va face, pentru ca inchisoarea nu este o solutie", se arata in comunicatul Barcelonei.

"Clubul FC Barcelona isi exprima suportul si solidaritatea cu familiile celor lipsiti de libertate", se mai arata in comunicat.

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019