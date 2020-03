TOP 10 jucatori care si-ar putea parasi echipa fara sa mai joace UN MECI! Starurile care raman libere de contract la 30 iunie

Pandemia de coronavirus a suspendat fotbalul din cele mai importante ligi europene, si nu numai.

Sansele ca ligile sa isi reia activitatea sunt minime odata cu raspandirea in masa a coronavirusului. Exista multi fotbalisti carora le expira contractul cu echipele de club pe 30 iunie si ar putea sa plece de la echipele lor fara sa mai prinda un minut de joc.

Mundo Deportivo a alcatuit un top al celor mai valorosi jucatori care isi incheie contractele in 2020.

Thomas Meunier (PSG)

Belgianului de 28 de ani ii expira contractul cu Paris Saint-Germain in iunie, si cu toate ca nu este titular in schemele lui Tuchel, valoarea lui este estimata la 30 de milioane de euro.

Willian (Chelsea)

Brazilianul este unul dintre jucatorii pe care Barcelona si i-a dorit in mod repetat de-a lungul anilor, insa nu s-a concretizat nimic. In acest moment, Chelsea nu a putut sa ii reinnoiasca intelegerea, desi este titular in echipa lui Lampard. Jucatorul este cotat la 28 de milioane de euro.

Dries Mertens (Napoli)

Atacantul belgian isi incheie contractul cu italienii in iunie, iar plecarea sa este iminenta. Arsenal, Inter si Juve sunt echipele care se lupta pentru semnatura lui Mertens, care are o cota de 25 de milioane de euro.

Ryan Fraser (Bournemouth)

Atacantul de 26 de ani are multe echipe care il urmaresc din Premier League. Una dintre ele este West Ham, care urmareste indeaproape progresul acestuia. Valoarea lui este de 22 de milioane de euro.

Jan Vertonghen (Tottenham)

Centralul de 32 de ani isi incheie intelegerea cu Spurs in iunie si, multumita faptului ca accidentarile il ocolesc, fundasul are deja 26 de meciuri in acest sezon.

Layvin Kurzawa (PSG)

Jucatorul de 27 de ani nu are in calcul sa isi renoveze contractul, si deja exista cluburi care se intereseaza de situatia sa contractuala. Fotbalistul care il insoteste intotdeauna pe Neymar in incursiunile sale ofensive este cotat la 15 milioane de euro.

David Silva (Manchester City)

Este unul dintre starurile ale caror contracte expira la inceputul verii. Acesta ar putea ajunge in MLS, chiar la echipa lui David Beckham, Inter Miami, care isi doreste sa aduca cei mai buni jucatori in urmatorii ani. Cota sa este de 15 milioane de euro.

Mario Gotze (Borussia Dortmund)

"Fiul risipitor" al Borussiei Dortmund nu stie inca unde va juca din sezonul urmator. In ciuda varstei fragede si conditiei fizice, atacantul german nu este titular in echipa lui Favre. Cota sa este de 13 milioane de euro.

Tanguy Kouassi (PSG)

Este unul dintre cei mai interesanti jucatori din lista, datorita varstei sale fragede (17 ani). Fundasul central francez de 1.87 are deja o lista lunga de echipe care il doresc, printre care si Real Madrid. Valoarea lui de piata este de 12 milioane de euro.