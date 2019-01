Sumudica incepe anul cu un prim titlu! Arabii i-au dat si o "prima" de 11.000 de euro

Marius Sumudica este unul dintre cei mai apreciati antrenori din Arabia Saudita.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Antrenorul roman a castigat toate cele patru meciuri din decembrie si a fost desemnat antrenorul lunii in campionatul arab. Sumudica a primit un premiu in valoare de 11.000 de euro pentru aceasta performanta.

Sumudica este in cursa si pentru a castiga titlul de antrenorul turului de campionat. Al Shabab este pe locul 3 in campionatul din Arabia Saudita, o performanta pe care seicii care controleaza clubul nici nu indrazneau sa viseze in vara cand l-au adus pe roman.

Al Shabab a depasit cluburi cu bugete uriase, precum Al Ahli sau Al Ittifaq.