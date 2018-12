GOOOOL GAMAN! Moment de senzatie pentru roman la echipa lui Sumudica! Ce a facut imediat dupa ce a inscris contra echipei lui Daniel Isaila

Al Shabab continua sa mearga excelent in Arabia Saudita.

Echipa romanilor Marius Sumudica, Constantin Budescu si Valerica Gaman, ultimii 2 integralisti, a obtinut a 3-a victorie consecutiva in campionat, 3-1 pe terenul celor de la Al-Hazm, echipa lui Daniel Isaila. Fostul selectioner al nationalei de tineret are mari batai de cap - echipa sa este pe locul 13 in campionat, cel care duce la barajul pentru mentinerea in prima liga!

In schimb, Al Shabab si-a consolidat locul 3 in campionat, fiind la 6 puncte in spatele liderului Al Hilal, echipa ce are si un meci in minus. Budescu n-a mai marcat astazi, insa a facut-o Valerica Gaman! Acesta a inscris cu capul golul de 2-0 din minutul 22.

Gaman s-a dus tinta spre camera si a sarbatorit asa cum o facea Bebeto in 1994.