Nebunia lui Sumudica! :)) Mai tare ca Mourinho si Klopp! Ce a facut pe margine la o minge degajata de portar

Marius Sumudica a fost in forma maxima la meciul cu Al Batin.

Jucatorii sai au dat 4 goluri si au urcat pe 3 in Arabia Saudita. Budescu a reusit o dubla, iar Sumudica faza meciului. In minutul 89, antrenorul a sprintat dupa o minge la fel ca in perioada in care era jucator activ. Nu i-a iesit asa cum si-ar fi dorit. :)



ههههههههههههههههههعههههههههه والله مدربنا فاصل رسمي pic.twitter.com/oEnSlyBiXl — بكر Cr7 (@bakr_1991) December 21, 2018