BOOM! Budescu a lovit din nou cu o executie GENIALA! Cum a putut sa trimita din lovitura libera: reactia lui Sumudica a fost pe masura

Echipa lui Marius Sumudica este aproape de un nou succes, de data asta in Cupa.

Al Shabab, echipa romanilor Sumudica, Gaman si Budescu, trece prin momente fantastice! Are 6 victorii consecutive in toate competitiile si e foarte aproape de a o obtine si pe a 7-a! Partida din Cupa Campionilor Arabiei Saudite cu Jeddah l-a scos din nou in evidenta pe Budescu.

Budescu a transformat impecabil o lovitura libera de la marginea careului, trimitand pe langa zid. Mascat, portarul nu a putut sa intervina! Sumudica a tipat puternic pe banca dupa executia lui Budescu.

Budescu a reusit apoi sa dea si o pasa de gol, la reusita din minutul 90+3 ce a i-a adus calificarea lui Al Shabab in turul urmator al Cupei.