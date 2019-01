Reactia lui Sumudica dupa ce a aflat ca se va lupta cu Stanciu in Arabia! Ce spune despre echipa la care va juca mijlocasul

Marius Sumudica nu e de acord cu cei care spun ca Stanciu s-a ingropat in Arabia. El spune ca noua sa echipa este una care joaca la nivel inalt.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Marius Sumudica, antrenor la Al Shabab, unde il are alaturi pe Constantin Budescu, a vorbit despre mutarea lui Nicusor Stanciu in Arabia. Antrenorul de 47 de ani spune ca noua echipa a lui Stanciu este una de nivel inalt.

"Nu stiu sumele pentru care Stanciu vine in Arabia Saudita, dar este sigur ca se transfera la o echipa foarte importanta de aici. Este un club cu pretentii enorme, care are foarte multi suporteri. Al Ahli se lupta an de an la titlu, in principal cu Al Hilal si Al Nasr, iar pozitia pe care se afla acum a creat tensiuni", a spus Sumudica la Digi.

Al Ahli Jeddah ocupa locul 4 in campionatul saudit, avand 30 de puncte pana acum. Sumudica a strans 32 de puncte cu Al Shabab.