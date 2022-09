Starul de 120 milioane de euro al lui Real Madrid a rupt tăcerea! Idolul său este un fost jucător al Barcelonei

În pauza competițională destinată echipelor naționale, Vinicius Junior și Neymar au evoluat pentru Brazilia în amicale, iar starul lui Real Madrid de 120 milioane de euro a postat un mesaj pe rețelele social media cu privire la jucătorul PSG-ului.

„Este un vis devenit realitate. Idolul meu, Neymar!”, a fost mesajul lui Vinicius pe Twitter la o poză împreună cu starul de la PSG.

În meciurile de pregătire susținute de Brazilia, naționala a învins până acum toate echipele: 5-1 vs Coreea de Sud, 1-0 vs Japonia și 3-0 vs Ghana. Singura partida pe care trebuie s-o mai dispute este cel de marți, cu Tunisia.

Vinicius, la Real Madrid

Cotat la 120 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Vinicius a fost transferat de gruparea blanco în vara anului 2018, pentru 45 milioane de euro, de la Flamengo, care evoluează în campionatul Braziliei.

În 179 de apariții pentru trupa de pe Santiago Bernabeu, Vinicius a marcat 41 de goluri și a oferit 47 de pase decisive în diferite situații. A încasat 18 galbene și nu a văzut, până în clipa de față, niciun cartonaș roșu.

La națională, brazilianul a prins 15 selecții pe teren și a reușit să se impună pe tabela o singură dată, în martie 2022, în victoria cu 4-0 împotriva lui Chile.