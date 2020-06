A fost inclus intr-un program de ajutor social, desi castiga 3 milioane de euro lunar! Ce s-a intamplat cu Neymar

Neymar este protagonistul unei situatii neobisnuite.

Fotbalistul lui PSG a fost inregistrat intr-un program de ajutor social in ciuda faptului ca, lunar, castiga aproximativ 3 milioane de euro. Brazilianul ar fi fost victima unui furt de identitate.

Programul de ajutor social se adreseaza celor care si-au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei. Astfel, dupa ce a primit acceptul autoritatilor in program, Neymar ar fi trebuit sa intre si in posesia celor 100 de euro care li se acorda persoanelor cu o situatie financiara precara.

Potrivit UOL.com, persoane din anturajul fotbalistului spun ca acesta nu a aplicat niciodata pentru acest beneficiu, insa numele, data nasterii si cardul sau de identitate au fost folosite pentru inregistrarea in acest program.

Autoritatile braziliene au reevaluat cazul, iar dosarul lui Neymar va fi anulat.

Reamintim ca atacantul lui PSG detine recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Pentru 222 de milioane de euro a fost Neymar cumparat de campioana Frantei, iar in ultimul an a avut venituri de 85 de milioane de euro.