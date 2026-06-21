FOTO Nebunie în primul amical al verii pentru Universitatea Craiova! Cum a arătat primul ”11” al campioanei și cât s-a terminat meciul

Nebunie în primul amical al verii pentru Universitatea Craiova! Cum a arătat primul ”11” al campioanei și cât s-a terminat meciul Superliga
SPORT.RO
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Oltenii sunt în cantonament în Austria.

TAGS:
Universitatea CraiovaamicalCraiovaStubai
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Nebunie în primul amical al verii pentru Universitatea Craiova! Cum a arătat primul ”11” al campioanei și cât s-a terminat meciul

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Foto: Craiova Facebook

Echipa pregătită de Filipe Coelho a bifat astăzi primul antrenament din stagiul de pregătire din Austria, dar și primul meci amical. Universitatea Craiova a înfruntat-o pe FC Stubai.

Cu 7-1 s-a impus campioana României în Austria. Filipe Coelho a folosit un prim ”11” extrem de diferit față de cel obișnuit, ca să testeze cât mai mulți jucători.

În formula de start au intrat doar câțiva titulari obișnuiți: Laurențiu Popescu, Samuel Teles, Alex Crețu sau Assad Al Hamlawy. În actul secund a fost introdus și Steven Nsimba.

  • Cum a arătat primul 11: Laurențiu Popescu - Darius Fălcușan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Florin Gașpăr, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Mihnea Rădulescu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu
  • Cine a intrat în repriza secundă: Steven Nsimba, Denys Muntean, Alexandru Maxim, David Barbu și Sebastian Șerban

Golurile Universității Craiova au fost marcate de Luca Băsceanu (min. 2), Assad Al Hamlawi (min. 3), Etim Monday (min. 16), Denys Muntean (min. 41, 49), Steven Nsimba (min. 45) și Sebastian Șerban (min. 70).

Craiova va mai bifa două meciuri de pregătire în Austrai: cu Sabah Baku (Azerbaidjan) pe 24 iunie, de la ora 19:00, și cu Polissya Zhytomyr (Ucraina) pe 29 iunie, de la 18:00.

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