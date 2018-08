"Nu reusesc sa imi revin dupa ultimul meci!" Scrisoarea lui Mihai Rotaru pentru suporterii Craiovei, intr-un moment de criza la club

Craiova are un inceput de sezon dezamagitor - un singur punct dupa primele doua etape.

Craiova trece printr-un moment de criza, dupa un sezon care s-a terminat cu o mare sarbatoare in oras, odata cu primul trofeu adus in Banie dupa o pauza de 25 de ani.

Dupa doua etape, Craiova a strans un singur punct si este ultima in clasament.

Suporterii sunt suparati, iar in oras se vorbeste despre schimbarea lui Devis Mangia.

In acest context, patronul Mihai Rotaru a emis un comunicat prin care ii indeamna pe suporteri la calm.

Cand castigi, esti a tuturor. Cand pierzi, esti numai a noastra



S-au implinit recent cinci ani de cand, impreuna cu colegii mei, ma ocup de destinele Universitatii Craiova. Cand am pornit investitia, ne-am construit o strategie. O strategie ale carei principale obiective au fost si raman redobandirea demnitatii Universitatii si a suporterilor sai si cresterea naturala a clubului din punct de vedere sportiv, finaciar si al valorilor tuturor elementelor care compun brandul Stiinta.

Aceasta strategie, zicem noi, a dat roade.

Din punct de vedere sportiv:

• Am castigat un trofeu dupa 25 de ani;

• Am terminat pe podiumul Ligii I dupa 23 de ani;

• Centrul de copii si juniori este intre primele trei din tara;

• Echipa Nationala reinvata sa vorbeasca olteneste.

Din punct de vedere al valorii brandului:

• Suntem pe primul loc la numarul de spectatori pe teren propriu;

• Pe primul loc la abonati;

• Pe locul 2 la incasari din publicitate.

Daca ne cumparam abonamente, nu o facem pentru ca vreun actionar sa retraga sumele investite, o facem pentru ca Stiinta sa ramana un club solid si sa creasca in valoare, de la an la an.

In cei peste cinci ani de Stiinta, am investit aproximativ 13,5 milioane euro in acest club. Niciun cent din aceasta suma nu a fost retras si nici nu am de gand sa o fac. Visez doar ca intr-o buna zi aceasta investitie sa fie recuperata dintr-una sau mai multe participari in grupele Champions League.

Acestea sunt lucrurile bune.

Lucrul mai putin placut este ca avem un inceput slab de campionat. Personal, desi au trecut 36 de ore deja, nu reusesc sa-mi revin din dezamagirea pe care mi-a provocat-o meciul cu Sepsi. Din pacate, eu nu am varianta de ”nimeni la meci”, nici pe aceea de a-mi rupe abonamentul. Nici eu si nici colegii mei care zilnic muncesc pentru acest club.

Noi avem o singura varianta: sa continuam munca inceputa si sa finalizam cat mai repede proiectele pe termen scurt. Si aici ma refer in special la completarea lotului, completare a carei principala calitate trebuie sa fie aducerea de plus-valoare.

Ce imi doresc de la meciul cu Botosani?

• De la jucatori, sa arate ambitie, daruire si atitudine;

• De la suporteri, sa umple stadionul si sa incurajeze echipa din primul pana in ultimul minut;

• De la mine si colegii mei, sa luam cele mai bune decizii in zilele care urmeaza.

Cred ca batalia Stiintei de vineri nu este doar una pentru clasament. Ci reprezinta unul dintre acele momente cruciale din viata unei echipe in care trebuie sa strangem cu totii randurile: suporteri, jucatori, conducere.