Sute de bolizi Porsche si Lamborghini, DISTRUSI sub ochii presedintelui! Tara care le-a declarat razboi traficantilor. VIDEO

Presedintele din Filipine a declarat razboi traficantilor de droguri.

Rodrigo Duterte a urmarit cum zeci de bolizi de lux confiscati de la traficantii de droguri au fost diistrusi de buldozere. Majoritatea erau masini sport, Lamborghini sau Porsche, capturate in raidurile politiei in ultima perioada. Presedintele a asistat executia, iar apoi a anuntat ca lupta sa va continua.

Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis luni ca va continua razboiul "rece si neobosit" impotriva drogurilor, soldat pana in prezent cu mii de morti, declaratie facuta in discursul sau anual despre starea natiunii, in timpul caruia in capitala Manila s-a desfasurat pasnic un mars impotriva "virajului dictatorial" si abuzurilor de putere ale controversatului presedinte, relateaza agentiile Reuters si EFE.

In cei doi ani de cand Duterte a preluat puterea, peste 4.500 de suspecti traficanti de droguri si consumatori de droguri au fost ucisi, potrivit autoritatilor alte mii de persoane fiind ucise in rafuielile armate dintre grupuri infractionale rivale. Unele organizatii de aparare a drepturilor avanseaza insa cifre de peste 20.000 de victime comise intr-o impunitate totala.

Politia filipineza a negat acuzatiile formulate de grupuri de aparare de drepturilor omului sau de criticii campaniei antidrog, conform carora o parte dintre cei ucisi ar fi fost victime ale unor executii sumare, autoritatile afirmand ca a fost necesara folosirea fortei impotriva suspectilor inarmati care s-au impotrivit cu violenta arestarilor.

In timpul discursului despre starea natiunii sustinut de Rodrigo Duterte, mii de membri ai unor grupari studentesti, sindicate, organizatii feministe, grupuri religioase si activisti pentru drepturile omului s-au reunit intr-o manifestatie la care au cerut demisia presedintelui filipinez.

Cei aproximativ 15.000 de manifestanti au pornit intr-un mars, unii dintre ei purtand caricaturi cu Duterte, altii un calus in gura sau costume aparent insangerate, sugerand astfel executiile extrajudiciare, iar unii activisti au ars o efigie cu chipul presedintelui. Ei au protestat nu doar fata de situatia drepturilor omului, ci si fata de politica externa de apropiere fata de China