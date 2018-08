Echipa orasului cu o treime din populatie romani viseaza sa joace cu Barcelona si Real Madrid

CD Castellon, echipa orasului spaniol unde romanii reprezinta 30% din populatie, are ambitii mari, dupa ce si-a schimbat conducerea.

Orasul Castellon are o puternica traditie sportiva, aici nascandu-se tenismenul Roberto Bautista-Agut, pilotul de Formula 1 Roberto Merhi, jucatorul de golf Sergio García sau fotbalistul Pablo Hernandez (33 ani / Valencia, Getafe, Swansea, Rayo Vallecano, Leeds United). De altfel, ultimul este inca fotbalist in activitate si, impreuna cu un alt jucator, Ángel Dealbert (Valencia, Kuban Krasnodar), afaceristii locali Vicente Montesinos si Javier Heredia, precum si Jordi Bruixola, fost director executiv al Valenciei CF, si Pepe Mascarell, fostul sef al unor importante televiziuni spaniole de sport, a infiintat "Capital Albinegro" si a preluat conducerea si finantarea clubului CD Castellón de la fostul presedinte David Cruz.

Primul obiectiv al noii conduceri va fi "elaborarea unui plan de insanatosire, care sa asigure viabilitatea unei entitati impovarate de datoriile sale fata de statul spaniol, precum si de neplata jucatorilor si a personalului". Ulterior, "Capital Albinegro" isi propune "sa indrepte cursul unui club cu o traditie de aproape un secol care, in ultimele sapte sezoane, a ramas blocat in a patra divizie". Planul este sa se reuseasca promovari succesive, care sa duca clubul in Primera Division pana in 2024, dar si sa se renoveze si sa se mareasca capacitatea arenei Nou Estadi Castàlia, care poate gazdui in acest moment 14.500 de spectatori.

Fondat in 1922, Club Deportivo Castellón este un club istoric al fotbalului spaniol, care a evoluat 11 sezoane in prima liga, ultima data fiind in editia de campionat 1990-1991. A urmat o lunga cadere, cauzata de lipsa finantarii corespunzatoare, iar clubul a evoluat mult timp in Tercera Division (Liga 4 spaniola). La finalul sezonului trecut, echipa a reusit promovarea si va juca in Grupa 3 din Segunda B (Liga 3), unde va lupta pentru promovare cu Hercules Alicante, FC Barcelona B, Valencia CF B si RCD Espanyol B. Desi, in acest moment, nu are in lotul echipei de seniori niciun fotbalist roman, CD Castellón este clubul unde s-a format Florin Andone si unde joaca numerosi tineri cu origini romanesti, fapt ce a incurajat Departamentul de Scouting al FRF sa organizeze o actiune locala de selectie destinata juniorilor romani din strainatate, in perioada 27 februarie - 3 martie 2017.

Peste 1.000.000 de romani in Spania, 140.000 in zona Valenciei, 60.000 in Castellón

Dupa Italia, Spania este statul european care gazduieste cea mai numerosa comunitate de romani. Autoritatile din tara noastra spun ca peste 4,5 milioane de romani sunt plecati peste hotare, iar potrivit datelor oficiale anul trecut erau inregistrati 950.000 de conationali in Spania, desi cifra neoficiala ar putea ajunge chiar la 1,5 milion de imigranti. Cele mai mari comunitati de romani din Spania se regasesc in zona capitalei Madrid, dar si in regiunile Valencia, Andaluzia si Catalonia. In Comuntatea Valenciana locuiesc peste 140.000 de romani, iar cel mai cunoscut si bine populat oras cu imigranti din tara noastra este Castellón de la Plana, unde cei 60.000 de romani stabiliti aici reprezinta peste 30% din populatia orasului si a imprejurimilor. In Castellón se vorbeste romaneste pe strazi, exista magazine alimentare cu produse romanesti, restaurante cu specific romanesc, scoli cu predare in limba romana sau chiar firme de constructii si transport si alte companii detinute si conduse de romani. De altfel, Manuel Paduraru, un roman stabilit de aproape 15 ani in Castellón a fost ales, la alegerile din aprilie 2015, in functia de consilier local. Orasul este infratit cu Targoviste si aici exista un Consulat al Romaniei.