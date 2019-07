River Plate, gest impresionant: stadionul a fost deschis pentru oamenii strazii, ca sa nu moara de frig

Clubul argentinian River Plate si-a deschis portile pentru a gazdui oamenii strazii.

Daca Europa se topeste la peste 35 de grade, in Argentina e iarna grea. Temperatura coboara noaptea sub zero grade, iar saptamana trecuta un om al strazii si-a pierdut viata in Buenos Aires din cauza frigului.

In aceste conditii, clubul River Plate, in colaborare cu mai multe ONG-uri, si-a deschis portile pentru a gazdui oamenii fara adapost.

Nivelul saraciei a atins cote alarmante in capitala Argentinei, iar numarul persoanelor fara adapost s-a dublat in ultimii 3 ani.

ONG-urile care sprijina oamenii aflati in saracie extrema saluta initiativa clubului River Plate (poreclit "Milionarii").

"Este clar ca strada nu este un loc in care sa traiesti. Frigul ucide, si la fel si indiferenta. Ceea ce a facut River Plate este un gest enorm", a spus unul dintre voluntari pentru BBC.

River Plate a fost adapost pentru oamenii strazii pentru o noapte, dar ia in calcul prelungirea perioadei.

Miercuri noaptea, temperaturile din Buenos Aires au coborat sub zero grade.

