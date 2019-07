U Cluj, amenda uriasa si 4 meciuri fara spectatori, dupa incidentul grav de la barajul pentru promovare

Comisia de disciplina a amendat clubul U Cluj dupa incidentul grav de la barajul pentru promovarea in Liga I. Un jandarm a fost lovit cu un scaun in cap de catre un suporter de la peluza si a suferit o fractura a cutiei craniene.

Pentru acest incident, clubul Universitatea Cluj a primit o amenda de 100.000 de lei si va juca primele 4 meciuri de pe teren propriu fara suporteri.

"In baza art. 82/1 si 3/e raportat la art. 83/2/f din RD clubul AS FC Universitatea Cluj se sanctioneaza cu masura programarii jocurilor fara spectatori pentru 4 (patru) jocuri si i se aplica o penalitate sportiva de 100.000 lei. In conformitate cu art. 45/1 din RD clubul AS Fc Universitatea Cluj va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava (prevazuta de art. 82/1 si 3/e raportat la art. 83/2/f) – programarea jocurilor fara spectatori pentru 4 (patru) jocuri si penalitate sportiva de 100.000 lei.", este comunicatul Comisiei de Disciplina, postat pe frf.ro.

In minutul 90 al meciului tur cu Hermannstadt, o parte a fanilor au intrat pe pista de atletism a stadionului si au inceput o bataie cu jandarmii. Unul dintre jandarmi a fost lovit in cap cu un scaun aruncat din tribune. El si-a pierdut cunostinta si a fost transportat de urgenta la spital.

Medicii au constatat ca jandarmul in varsta de 49 de ani a suferit o fractura a cutiei craniene.

Suporterul a fost retinut si este cercetat pentru tentativa de omor.