Reactia CURIOASA a lui Cristiano Ronaldo dupa a 16-a nominalizare la Balonul de Aur! "Nu asta conteaza cu adevarat" Declaratia cu care a surprins pe toata lumea

Luni seara au fost anuntati cei 30 de nominalizati pentru Balonul de Aur 2019!

Cristiano Ronaldo este din nou pe lista, alaturi de Lionel Messi. Cei doi au cate 5 trofee castigate pana acum.

Starul portughez a cucerit Balonul de Aur in 2008, 2013, 2014, 2016 si 2017 si vine acum cu o declaratie surprinzatoare.

Cristiano spune ca nu trofeele individuale conteaza cel mai mult, ci cele cucerite cu echipa.

"Balonul de aur? Nu este acesta cel mai important lucru. Ceea ce conteaza cu adevarat sunt trofeele cu echipa. Am avut un sezon incredibil. Am cucerit 3 titluri individuale, am fost la un nivel bun.

Am inceput bine si acest sezon. Si echipa la fel. Facem progrese. Nu trofeele individuale conteaza cel mai mult acum. Trebuie sa castigam meciuri, cum este cel cu Lokomotiv. Daca invingemm, suntem 50% calificati", a declarat Ronaldo pentru L'Equipe.

Cristiano Ronaldo se afla la a 16-a nominalizare la Balonul de Aur. Potrivit caselor de pariuri, favorit in acest an este Virgil van Dijk, urmat de Lionel Messi. Portughezul e cotat cu sansa a treia.

LISTA NOMINALIZATILOR LA BALONUL DE AUR 2019

Surprinzator, Luka Modric, castigatorul de anul trecut al trofeului, nu se afla intre cei 30 de finalisti.

- Sadio Mane (Senegal/Liverpool)

- Sergio Aguero (Argentina/Manchester City)

- Frenkie de Jong (Olanda/Ajax/FC Barcelona)

- Hugo Lloris (Franţa/Tottenham Hotspur)

- Dusan Tadic (Serbia/Ajax Amsterdam)

- Kylian Mbappe (Franţa/Paris Saint-Germain)

- Trent Alexander-Arnold (Anglia/Liverpool)

- Donny van de Beek (Olanda/Ajax Amsterdam)

- Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal)

- Marc-Andre Ter Stegen (Germania/FC Barcelona)

- Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus)

- Alisson Becker (Brazilia/Liverpool)

- Matthijs de Ligt (Olanda/Ajax Amsterdam/Juventus)

- Karim Benzema (Franţa/Real Madrid)

- Georginio Wijnaldum (Olanda/Liverpool)

- Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

- Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

- Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen)

- Heung-min Son (Coreea de Sud/Tottenhan Hotspur)

- Roberto Firmino (Brazilia/Liverpool)

- Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

- Riyad Mahrez (Algeria/Manchester City)

- Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

- Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli)

- Antoine Griezmann (Franţa/Atletico Madrid/FC Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

- Eden Hazard (Belgia/Chelsea/Real Madrid)

- Marquinhos (Brazilia/PSG)

- Raheem Sterling (Anglia/Manchester City)

- Joao Felix (Portugalia/Benfica/Atletico Madrid)