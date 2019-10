"Uita-te la portarul lor! Le-a scos pe toate!" Momentul in care Tatarusanu l-a scos din minti pe Neymar si i-a stricat sarbatoarea lui Ronaldo

Romania a fost invitata sa joace la meciul de retragere al legendarului Ronaldo.

Romania a jucat pe stadionul din Sao Paolo, in vara anului 2011, in meciul in care Ronaldo a imbracat pentru ultima data tricoul Braziliei. Sud-americanii au castigat cu 1-0, dar prin golul lui Fred, nu al lui Ronaldo asa cum ar fi trebuit pentru ca sarbatoarea sa fie completata.

Neymar si Ronaldo au revazut imaginile de la acel meci, iar lui Neymar inca nu-i vine sa creada ce evolutia a avut Tatarusanu. Portarul roman, care ii este acum adversar in prima liga franceza, a aparat tot ce se putea apara si i-a exasperat pe brazilieni care faceau tot posibilul pentru a-i crea ocazii de gol lui "Il Fenomeno".

"Tin minte ca aceasta saptamana a fost una foarte speciala pentru mine, pentru ca te-ai antrenat cu noi, ai stat la hotelul nostru, incercam mereu sa ma uit la tine. Cand ai intrat pe teren, am incercat tot ce am putut pentru a te ajuta sa marchezi un gol, ne spuneam cu totii: Trebuie sa inscrie. Te rog, doamne! Uita-te la portar. Le-a scos pe toate! A scos toate mingile", a declarat Neymar pentru Otro.