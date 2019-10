"Daca ar fi avut 25% din vointa lui Ronaldo, il vedeam la orice echipa din Europa!" Dezvaluiri din cariera de fotbalist a lui Budescu: "Era enervant de lenes"

Constantin Budescu este unul dintre cei mai tehnici jucatori din Liga 1.

Marin Barbu l-a antrenat pe Budescu la Astra si l-a descris pe acesta intr-un interviu acordat celor de la gsp.

"Budescu, daca ar fi fost harnic, ar fi fost printre cei mai buni jucatori ai Europei. La cum loveste mingea, ar fi fost top. Va spune unul care a stiut sa loveasca mingea cat de cat. Eu am lucrat de doua ori cu Budescu. Prima data in Divizia B, cand era junior. Era enervant de lenes, dar se vedea ca are calitati. Ii spuneam ca trebuie sa alerge la fotbal. Daca nu-l luam de par, nu se urnea la antrenament.

Apoi am lucrat cu el la Astra, dar era un alt Budescu. Un Budescu predispus la efort, juca pentru echipa si a pus un umar greu pentru salvarea de la retrogradare. M-am inteles de minune cu el. L-am luat cu frumosul. Pe el si pe Alibec trebuie sa stii sa-i gadili.

In primul mandat l-am tras serios de perciuni pe Budescu. Atunci el era junior in teren. Daca-l vedeai cum alerga la antrenament... Ii spuneam sa dea din piciorusele alea, sa se urneasca. Usor, usor a inteles si a ajuns fotbalist. Daca ar fi avut 25% din vointa lui Cristiano Ronaldo, eu il vedeam la orice echipa din Europa", a spus Marin Barbu.

Mijlocajul ajuns la 30 de ani este unul dintre cei mai tehnici jucatori din Liga 1. Budescu este cotat la 4 milioane de euro conform transfermarkt si a jucat de-a lungul carierei pentru Petrolul, Astra, Dalian Tifang, FCSB si Al-Shabab.

In acest sezon, Budescu are in tricoul Astrei 3 goluri si o pasa de gol.