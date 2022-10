Primul club care-l vrea pe Mbappe, după ce și-a manifestat intenția de a pleca de la PSG. ”Schimbul anului”, pus la cale

Mohamed Salah a semnat prelungirea contractului cu Liverpool în 2022, asemenea lui Mbappe la Paris Saint-Germain, iar potrivit contului de Twitter LFC Transfer Room, starul francez își dorește să părăsească formația pariziană.

ℹ️❗️????????????: Mbappé wants to leave PSG after feeling betrayed. He would like to join Real Madrid, but PSG would only sell him to Liverpool.????‍♂️????????

Conducerea de pe Parc des Prince i-ar da voie să plece doar la formația din Merseyside, chiar dacă Mbappe își dorește să evolueze pentru Real Madrid. Acest lucru a fost confirmat și de Ismael Mahmoud, un jurnalist din Egipt.

True ✅✅ PSG Idea is to sell Mbappe to Liverpool and get Mo Salah instead. PSG hold a long-term interest in Salah, and he is the top target as a replacement of Mbappe departure https://t.co/QCqPMzmABE