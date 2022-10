Thomas Tuchel, aproape de revenirea în antrenorat! Cu cine vrea să semneze germanul

Antrenorul german Thomas Tuchel este interesat de postul de selecţioner al naţionalei de fotbal a Angliei în cazul în care Gareth Southgate va renunţa la această funcţie după Cupa Mondială 2022, scrie joi cotidianul britanic Daily Telegraph, potrivit DPA.

Tuchel a câştigat Liga Campionilor cu Chelsea în 2021, însă a fost demis luna trecută de clubul londonez din cauza rezultatelor slabe de la începutul acestui sezon.

The Telegraph, care nu-şi dezvăluie sursele, a indicat că Tuchel a refuzat deja două oferte din Anglia şi una din Spania pentru că "aşteaptă ocazia potrivită".

Sub comanda lui Southgate, Anglia a fost finalistă la Cupa Mondială 2018 şi a jucat finala EURO 2020, însă în acest an a retrogradat din grupa sa din Liga Naţiunilor. Tehnicianul englez are contract până după EURO 2024.

Cupa Mondială 2022 va avea loc în Qatar între 20 noiembrie şi 18 decembrie.

Presa a mai menţionat două nume în legătură cu postul de selecţioner al Angliei: argentinianul Mauricio Pochettino, fost la Tottenham şi Paris Saint-Germain, şi englezul Graham Potter, care a semnat de curând cu Chesea înlocuindu-l chiar pe Tuchel.

Agerpres