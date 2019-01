Primul candidat la GOLUL ANULUI 2019! Ce executie a avut Roberto Soldado! Reusita fantastica pentru Fener

Fostul atacant de la Valencia si Tottenham a inscris un gol fantastic!

Fenerbahce trece printr-unul dintre cele mai dificile momente din ultimul deceniu - echipa antrenata de Ersun Yanal este pe penultimul loc in campionatul din Turcia si risca sa retrogradeze! Asta desi are nume importante in echipa precum elvetianul Frey, Andre Ayew, Slimani, Valbuena, Skrtel, Isla sau Neustadter.

Partida de astazi cu Bursaspor a adus si primul gol al sezonului pentru Roberto Soldado! Fostul atacant de la Valencia, Tottenham si Villarreal a inscris fantastic, din foarfeca, dupa centrarea lui Isla!

La pauza, Fener are 1-0 pe terenul lui Bursaspor si poate urca pe locul 15, primul deasupra liniei.