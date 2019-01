"Vrem sa fim campioni! Sunt 100%!" Prima declaratie a lui Teixeira dupa revenirea la FCSB! Ce a spus despre egalul cu Shenhua dupa 2 goluri primite in 3 minute

Filipe Teixeira a revenit la FCSB dupa ce a ratat ultimele meciuri din 2018 din cauza unei accidentari. Introdus la pauza de catre Mihai Teja, Teixeira abia asteapta sa inceapa a doua parte a sezonului.

"E foarte bine pe teren, e o senzatie foarte placuta. Din pacate, am facut egal. Nu am reusit sa obtinem o victorie. Dar a fost un antrenament bun, un meci bun, usor-usor o sa castigam in forma. Sunt 100%, trebuie sa ma mai antrenez cu echipa, am avut doar 2 zile, trebuie sa muncesc in continuare.



Am avut 2-0, puteam sa facem 3-0, asa se intampla in fotbal. Trebuie sa fim mai atenti la fazele fixe. Un meci ok, important e sa fim o echipa, sa avem spirit de sacrificiu si sunt sigur ca vom lua campionatul cu o forma foarte buna.



A fost doar o faza fixa, asa e cand primesti gol e problema de aparare. Nu e chiar asa, toata echipa trebuie sa se apere, nu trebuie sa criticam defensiva. Se intampla in fotbal, jucatorii si antrenorii pleaca, vin altii. Ce a fost a fost, acum a venit un antrenor nou care incearca sa implementeze jocul sau.



Din pacate nu am putut sa fac prea multe in vacanta pentru ca am fost accidentat, vacanta mea a fost mai mult de recuperare si de tratament.



Vrem sa fim campioni, pentru asta trebuie sa muncim" a spus Filipe Teixeira.