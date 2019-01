OFICIAL | Razvan Lucescu si-a adus atacant pentru titlu! Cu cine l-a inlocuit pe sarbul golgheter Prijovic, plecat pe 10.000.000

PAOK Salonic a oficializat transferul unui atacant polonez.

Razvan Lucescu spera sa dea lovitura cu un atacant polonez, sosit de la ocupanta locului 4 din tara sa.

PAOK Salonic, liderul din Grecia, l-a transferat pe Karol Swiderski (21 de ani) de la Jagiellonia Bialystok.

Swiderski a marcat 8 goluri in 17 meciuri in acest sezon, iar in total are 20 de reusite in 113 meciuri jucate in campionatul Poloniei, fiind de doua ori vicecampion alaturi de Jagiellonia.

Suma de transfer nu a fost dezvaluita. Fotbalistul a semnat pe 3 ani si jumatate cu PAOK.