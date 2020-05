Premiera in lumea fotbalului! Fanii, lasati sa decida ce se intampla cu viitorul unui jucator 

Este vorba despre Gary Maley, in varsta de 37 de ani, care este al treilea portar al echipei. In sezonul acesta, goalkeeper-ul a avut o singura prezenta pe teren, dar antrenorul echipei, Gary Holt, este multumit de contributia pe care acesta o are in vestiar, motivandu-si coechipierii.

Oficialii clubului nu se pot decide daca sa-l mai pastreze sau nu, astfel ca au apelat la ajutorul fanilor.

"Va oferim sansa sa-i decideti viitorul portarului Gary Maley. Contractul lui expira luna viitoare, asa ca decizia de a-i prelungi intelegerea lui Gary este in mana fanilor", au postat cei de la Livingston FC, pe contul lor de Twitter.

????| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go - you decide!