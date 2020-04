Se termina deja aventura lui Ianis la Rangers? Scotia a incheiat sezonul pentru ligile inferioare, iar titlul ar putea fi acordat in avans lui Celtic

Sefii fotbalului din Scotia au luat o decizie radicala.

Pentru ca situatia cauzata de criza coronavirusului nu se amelioreaza in Marea Britanie, ligile inferioare din Scotia au fost oprite, iar Dundee United (Championship), Raith Rovers (League One) si Cove Rangers (League Two) au fost desemnate campioane, informeaza BBC.

81% dintre cele 42 de cluburi au votat pentru aceasta masura, iar Liga Profesionista Scotiana de Fotbal are acum puterea sa ia o decizie si in privinta primei ligi, acolo unde Celtic e lider si care ar putea primi titlul. O decizie finala va fi luata atunci cand se va considera imposibila disputarea meciurilor restante.

Totusi, Premiership, prima liga din Scotia, nu va fi incheiata mai devreme de 23 aprilie. UEFA a specificat ca ligile de top din Europa sa nu termine sezonul actual inainte de aceasta data, in caz contrar riscand o suspendare din cupele europene

Ianis Hagi ar putea sa o paraseasca prematur Scotia, cu doar 7 meciuri disputate in campionat. El a ajuns in aceasta iarna la Rangers, sub forma de imprumut de la Genk, iar scotienii nu au anuntat inca daca vor activa clauza de cumparare definitiva in valoare de 5 milioane de euro.