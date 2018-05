PSG scoate MILIOANELE pentru Buffon! Ce contract IMPOSIBIL de refuzat i-a oferit la 40 de ani

Gigi Buffon va juca in weekend ultimul meci pentru Juventus.

Are mai multe oferte din care sa aleaga. Fie va urca in birouri la Torino, fie va accepta sa-si continue cariera la unul dintre ele 3 cluburi uriase care il vor: PSG, Liverpool sau Real Madrid.

Francezii de la Canal Plus sustin ca Gigi e la un pas sa-si dea acordul pentru PSG. Gazzetta dello Sport publica azi detaliile intelegerii. Buffon ar urma sa primeaca un contract pe doi ani in valoare de 16 milioane de euro. Portarul de 40 de ani intentiona sa-si incheie cariera, insa acum e tentat sa ramana pe gazon pentru a-si indeplini ultimul mare vis in fotbal: castigarea UEFA Champions League.