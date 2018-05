Lupta de MILIOANE pentru Buffon! 3 GIGANTI al Europei il vor dupa despartirea de Juventus, PSG e la un PAS sa-l ia

Surpriza totala dupa anuntul plecarii lui Buffon de la Juventus. In afara lui Lvierpool, de el s-ar mai interesa Real Madrid si PSG! Informatia e publicata pe prima pagina de Gazzetta dello Sport.

Francezii de la Infosport sustin ca Buffon e in discutii avansate cu PSG!





Ajuns la 40 de ani, Buffon ar vrea sa mai joace inca cel putin un sezon. E sigur ca poate face fata la cel mai inalt nivel.

Buffon va juca ultima oara pentru Jvue sambata, in meciul de pe teren propriu cu Verona.

