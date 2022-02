Messi, nefericit la Paris Saint-Germain: „E victima războiului lui Al-Khelaifi!” Meciul-cheie care îi poate decide viitorul argentinianului 

Superstarul argentinian nu reușește să se regăsească cu cea mai bună formă a sa de când s-a transferat la Paris Saint-Germain. Lăsat de Barcelona să plece, din motive economice, Messi a semnat gratis cu gruparea de pe Parc des Princes, motivat de prezențele din vestiar ale prietenilor Neymar, Angel Di Maria sau Leandro Paredes.

Cu toate astea, forma sa este departe de cea cu care fanii fotbalului erau obișnuiți, iar criticile primite din Franța sunt la ordinea zilei. Messi încă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar o plecare timpurie de pe Parc des Princes nu ar fi exclusă.

Schimbarea majoră de țară nu i-a priit lui Leo Messi, care pare că nu se poate adapta în campionatul francez. Starea argentinianului din teren este una apatică, fiind departe de cifrele pe care obișnuia să le aibă în momentele în care evolua pentru Barcelona.

Argentinianul nu este încântat de cum se desfășoară primul său sezon la Paris Saint-Germain, după cum informează jurnalistul Francesc Aguilar, iar meciul cu Real Madrid din Champions League ar putea fi unul decisiv pentru viitorul său în tricoul grupării franceze.

„De la Paris mi se confirmă că Messi nu este deloc încântat la PSG, faptul că nu îi ies lucrurile bine îl afectează, dar nici nu este ajutat de factorii externi. Optimile din Champions League, împotriva lui Real Madrid, vor fi prima ocazie pentru el de a convinge.

Aceeași sursă pariziană, apropiată de PSG, îmi confirmă și faptul că Lionel Messi este victima războiului dintre președintele Nasser Al-Khelaifi cu anumite publicații, în special L'Equipe. Leo este folosit pentru atacuri la adresa președintelui atotputernic de la PSG, într-o manieră incorectă!”, a scris jurnalistul pe contul său de Twitter.

Desde París me confirman que Lionel Messi no está del todo a gusto en el PSG, que no le están saliendo bien las cosas, pero que tampoco en determinados ambientes le están ayudando. La eliminatoria de Champions ante el Real Madrid será su primera gran oportunidad para convencer