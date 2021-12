Minim istoric pentru Leo Messi! Cum a încheiat turul de campionat la PSG

Cu Messi integralist, PSG a obținut o remiză dramatică pe terenul lui Lorient, scor 1-1, după un gol marcat de Mauro Icardi în minutul 90+1. A fost ultima etapă a turului din Ligue 1, formația lui Mauricio Pochettino fiind lider autoritar, cu 46 de puncte în 19 etape, la 13 lungimi peste a doua clasată Nice.

Pentru Messi a fost meciul cu numărul 11 (865 de minute, în total) în Ligue 1, iar argentinianul a încheiat turul de campionat cu un singur gol marcat, contra lui Nantes, în etapa a 14-a, scor 3-1. Este cea mai slabă primă jumătate de campionat făcută de argentinian de-a lungul întregii sale cariere, scrie Get French Football News.

Lionel Messi (34) has had the least productive 1st half of a club league season in his history as a player with 1 goal in 865 minutes of action.

His move to PSG is proving to be a major challenge & not the cop out that armchair European football supporters laughed it off as.