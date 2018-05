Jucatorul de care Guardiola s-a indragostit iremediabil! Transferat la inceputul sezonului, a primit contract nou pe SAPTE ANI si marire salariala

Manchester City i-a prelungit contractul portarului Ederson Moraes pe un termen mai rar intalnit: 7 ani!

Ederson Moraes va ramane la City pana in 2025! Portarul brazilian transferat de Guardiola de la Benfica in vara trecuta, care a contribuit la castigarea titlului in Premier League, a semnat un contract valabil pe 7 sezoane!

Guardiola l-a recomandat pe Ederson pentru prelungirea contractului si pentru o marire salariala, iar seicii de la City au acceptat.

Ederson a tinut poarta lui City intacta in 17 partide din acest sezon.

"Sunt foarte bucuros ca am semnat un nou contract. Inseamna mult pentru mine ca oamenii de aici sunt incantati de munca mea si ca au incredere in mine. Sper sa le rasplatesc asteptarile pe teren si sa le aduc bucurii suporterilor. Vreau sa castig totul cu City", a spus Ederson.