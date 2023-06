Ireal! Prețurile biletelor pentru meciurile lui Inter Miami au explodat, după transferul lui Leo Messi

Chiar dacă fanii Barcelonei au sperat într-o revenire a starului argentinian pe Camp Nou, Messi a ales, în cele din urmă, Major League Soccer, unde va juca pentru echipa patronată de David Beckham.

Imediat după anunțul oficial al transferului, Inter Miami a avut o creștere semnificativă la capitolul urmăritorilor din mediul online.

Oficialii clubului se așteaptă ca cererea să fie uriașă pentru bilete la meciurile echipei din Miami, astfel că, în consecință, prețurile au ”explodat”.

Messi could make his MLS debut in July.

Inter Miami's ticket prices are skyrocketing — currently 16x more expensive on @tickpick than they were yesterday. pic.twitter.com/xzY6WCELkw