După Leo Messi, Inter Miami pune la cale încă trei lovituri spectaculoase

După plecarea de la PSG, argentinianul va juca la Inter Miami, echipa lui David Beckham, ultima clasată din Major League Soccer, chiar dacă fanii Barcelonei au sperat într-o revenire a fostului decar pe Camp Nou.

Inter Miami pune la cale și alte lovituri pe piața transferurilor

Messi nu ar fi singura lovitură pusă la cale de David Beckham, potrivit jurnalistului Gaston Edul. Aceștia vor începe negocierile cu trei foști colegi ai lui Leo Messi de la Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez.

Dacă primii doi sunt liberi de contract după despărțirea de Barcelona, transferul lui Luis Suarez (36 de ani) ar putea părea mai complicat, având în vedere că uruguayanul este sub contract cu brazilienii de la Gremio până în 2024.

Inter Miami este ultima în Major League Soccer, cu 15 puncte și 11 înfrângeri din 16 meciuri.

Leo Messi a spus tot: ”Nu mă întorc la Barcelona, merg la Inter Miami”

Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona pentru a-și încheia cariera, însă situația financiară a clubului a îngreunat procesul, astfel că a ales varianta MLS. Jucătorul a susținut primul interviu în care și-a argumentat decizia de a semna cu gruparea americană.

„Îmi doream mult să pot să mă întorc, însă, pe de altă parte, după tot ce am trăit și modul în care am plecat, nu voiam să mă aflu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și să îmi las viitorul în mâinile altora, să fie decis în alt mod.

Am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Dacă am auzit bine s-a zis că LaLiga a acceptat tot și că e totul ok pentru a mă întoarce, însă lipseau multe alte lucruri ce trebuiau rezolvate. Am auzit că trebuiau să vândă jucători sau să scadă salarii jucătorilor și sincer nu voiam să trec prin asta, nici să fiu responsabil de așa ceva. Am fost deja acuzat de multe lcururi care nu au fost adevărate în cariera mea la Barcelona și eram puțin obosit, nu voiam să trec prin astea”, a declarat Messi conform Mundo Deportivo.