Încă un român la Rangers?! Fotbalistul de la FCSB pe care au pus ochii scoțienii: „Un jucător influent!” 

Scoțienii îl urmăresc de aproape pe căpitanul de la FCSB, Darius Olaru (24 ani), iar după meciul cu CFR Cluj, câștigat de roș-albaștrii cu 1-0 datorită golului marcat de Malcom Edjouma (26 ani). Olaru s-a remarcat prin evoluțiile bune din acest sezon, iar Rangers News a scris despre asta, în contextul în care a fost asociat și în trecut cu o posibilă mutare în Scoția.

Darius Olaru a atras atenția în Scoția

Sursa citată a scris despre evoluțiile mijlocașului român, punctând că a fost asociat cu interes din partea lui Rangers în ianuarie.

„Playmaker-ul român de 24 este un jucător influent pentru clubul din vârful clasamentului, iar căpitanul FCSB-ului a avut prestații remarcabile în ultimele sezoane. Rangers ar putea urmări ce se întâmplă cu Darius Olaru la FCSB pentru restul sezonului cu conexiuni puternice între clubul de pe Ibrox și mijlocaș.

Asociat cu Rangers în vară, ziarul Daily Record susține că clubul de pe Ibrox ar putea să își 'resusciteze' interesul pentru român, în contextul în care Michael Beale încearcă să întărească echipa”, au scris scoțienii.

Darius Olaru, fericit!

Olaru a recunoscut că în actul secund echipa sa a intrat în capcana întinsă de CFR, însă FCSB s-a repoziționat rapid și a gestionat cu luciditate jocul din Gruia.

"Cred că în prima repriză am avut situații bune de a marca, în a doua repriză am intrat în jocul lor, dar în final ne bucurăm că am realizat acea fază din care Malcom Edjouma a înscris.

Un succes foarte frumos, cred că am meritat această victorie, ne dă moral pentru viitor. (n.r.: - dacă se gândește la titlu). Acum, vreo 15 etape eram la 20 de puncte de lider, nu me mai gândeam la titlu, dar am luat-o pas cu pas, am sperat să ne apropiem", a declarat Darius Olaru, la finalul partidei care s-a jucat pe o temperatură de -8 grade Celsius.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.

VIDEO - Anderlecht - FCSB | Olaru, aproape să înscrie de la 60 m