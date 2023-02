Mihai Stoica „s-a aprins” după CFR Cluj - FCSB 0-1: „Simulează ordinar!” Nu a scăpat nici Dan Petrescu 

FCSB și-a luat revanșa pentru înfrângerea cu Farul Constanța, 2-3, din runda trecută. În etapa a 24-a, roș-albaștrii s-au întors victorioși de pe terenul CFR-ului, 1-0, grație golului înscris de Malcom Edjouma (26 ani), în minutul 88.

Mihai Stoica l-a taxat pe Yuri Matias

Mihai Stoica (57 ani) a ținut să precizeze că FCSB trebuia să beneficieze de o lovitură de pedeapsă înainte de marcarea golului, dar Sebastian Colțescu (45 ani) nu a arătat punctul cu var. În aceeași seară, arbitrul a fost „păcălit” de Yuri Matias (27 ani), în viziunea managerului general al roș-albaștrilor, când i-a acordat cartonașul galben lui David Miculescu (21 ani).

„Nu știu dacă s-a comentat, dar era penalty clar înaintea golului. Yuri, care i-a scos un cartonaș galben lui Miculescu simulând ordinar, cum face el mereu, l-a provocat și pe Octavian Popescu.

Apoi i-a venit și lui rândul să facă penalty, doar că Sebastian Colțescu a lăsat un avantaj de excepție și a venit golul”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica îl contrazice pe Dan Petrescu

Managerul general al FCSB-ului a ținut să evidențieze acțiunea pe care au creionat-o Octavian Popescu și Malcom Edjouma, în minutul 88, când mijlocașul central francez a izbutit să-l învingă pe Simone Scuffet.

„Eu mereu m-am ferit să fac pronosticuri, dar am spus-o înainte că la modul în care au arătat în antrenamente ne vom prezenta foarte bine. Nu era ok să zic asta, dar am simțit-o. Atâta bună dispoziție și dezinvoltură, mai ales după eșecul cu Farul...

L-am auzit pe Dan Petrescu că am dat gol din nimic. Nu cred că a vrut să spună asta, ci că nu se mai aștepta să dăm gol pe final. Acțiunea a fost excepțională, unul dintre cele mai frumoase goluri din actuala ediție. Octavian îl simte pe Edjouma, doar un jucător de geniu poate să facă așa ceva.

Pentru mine a fost unul dintre cele mai reușite jocuri. Prima a fost cea mai bună din ultimii ani. E adevărat, și CFR a trimis două șuturi pe poartă, dar am fost net superiori unei echipe care a făcut instrucție în România. Dar să spui că golul vine de nicăieri, când tu ai bătut la Voluntari cu un autogol...”, a mai spus Mihai Stoica.

Declarațiile lui Gigi Becali, după CFR Cluj - FCSB 0-1