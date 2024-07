”Here we go!” Raphael Varane și-a dat acordul: toate detaliile contractului

Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Raphael Varane (31 de ani) nu va sta mult pe bară. Campionul mondial din 2018 și-a dat deja acordul pentru a semna cu noul club și va fi prezentat oficial cât de curând.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Raphael Varane va fi noul jucător al celor de la Como. Francezul s-a înțeles cu echipa din Serie A pentru un contract valabil până în iunie 2026 cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

???????? Raphael Varane to Como, here we go! Documents ready and set to be signed.

Former Real Madrid and Man United CB will play in Serie A under Cesc Fabregas as manager.

Understand Varane will sign two year deal until June 2026 + option until 2027.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/ulfJ2pIuXS