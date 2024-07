Prinde transferul carierei după EURO 2024: ”50 de milioane de euro e prețul”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Arsenal e gata să-l transfere în Premier League pe jucătorul celor de la Bologna, care a făcut o figură frumoasă la EURO 2024 cu Italia, Riccardo Calafiori.

Italianul a mai evidențiat pe rețelele social media faptul că prețul lui Riccardo Calafiori ar fi în jur de 50 de milioane de euro.

”Arsenal se pregătește să intre în contact pentru Riccardo Calafiori atât cu jucătorul, cât și cu oficialii clubului. Arsenal are o relație excelentă cu Bologna. 50 de milioane de euro este prețul”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

