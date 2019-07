Genk a mai dat o lovitura COLOSALA! Jucatorul dorit de PSG, City si Bayern a semnat! Cine e atacantul care asteapta pasele lui Ianis Hagi

Campioana Belgiei, Genk, si-a batut de 2 ori recordul de transfer in aceasta vara!

Genk se intareste serios pentru participarea in grupele UEFA Champions League. Desi l-a vandut pe Leandro Trossard la Brighton cu 20 de milioane de euro si pe Joseph Aidoo la Celta Vigo cu 8 milioane de euro, Genk si-a batut si recordul de transfer in ceea ce priveste achizitiile! L-a adus pe Theo Bongonda de la Zulte cu 7 milioane de euro, iar acest record va fi depasit de transferul lui Ianis Hagi!

Cei de la Genk au mai dat in acest zile si o alta lovitura uriasa: Benjamin Nygren, adus cu 3.7 milioane de euro de la Goteborg. Atacantul de doar 17 ani este considerat unul dintre cei mai buni jucatori de aceasta varsta din lume, fiind deja comparat cu Zlatan Ibrahimovic.

"S-a scris deja atat de mult despre el incat este sub o presiune mult mai mare decat era asupra lui Zlatan la aceeasi varsta" a spus antrenorul lui Goteborg, Poya Asbaghi. "O minune suedeza", "noul Zlatan", "pustiul care are lumea la picioare", "Ai grija Ikea: un nou produs de export din Suedia a ajuns in Belgia" sunt titlurile din presa din Suedia dupa anuntul transferului la Genk.

La doar 18 ani neimpliniti, Nygren a fost dorit de cluburi precum PSG, Manchester City, Bayern Munchen sau Inter Milano. In ultimul sezon, el a marcat 4 goluri in 12 partide de campionat pentru Goteborg.