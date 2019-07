Cu cine il inlocuieste Viitorul pe Ianis Hagi: "O sa fie de 20-30 de milioane de euro in 1 an!"

Fostul presedinte de la LPF, Mitica Dragomir, a vorbit in direct la Pro X despre transferul lui Ianis Hagi, victoriile echipelor romanesti din cupele europene si despre urmatorii jucatori care vor pleca pe sume importante din Liga 1.

"Daca a ales el, e bine, face ce a zis tatal lui. Cred ca a ales bine, nu stiu pe cati ani face contractul. Daca e pe 3 ani, e perfect, in 3 ani se face de 50 de milioane de euro. Are conditii fenomenale de crestere a jucatorilor. Convingerea mea este ca el e varful generatiei, e peste toti. El si Dragus. Dragus va pleca pe 20-30 de milioane, are calitati iesite din comun. Puscas e bun, dar nu e de talia lui Dragus. E nascut sa ajunga mare fotbalist.



Ii spargea pe toti (la EURO U21), ganditi-va peste un an cum va fi, la juniori conteaza enorm. La fel si Hagi, aratati-mi 5 fotbalisti in lume care lovesc mingea cu ambele picioare ca Hagi" a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta din Sport.

"Daca ar fi sa pun la pariuri, as pune ca CFR Cluj ia campionatul. Atunci cand vrei un trofeu, cu astia micii poti numai daca ii ai de la academie impreuna, restul au avut o stagnare cum a fost cu cei care au plecat de la Viitorul la FCSB" a mai spus Dragomir.

Despre razboiul dintre Armata si Becali

Dragomir considera ca FCSB e Steaua. "Eu nu sunt in relatii bune cu Becali, dar are dreptate acum. Patronii care luasera actiunile de la Steaua nu mai aveau bani sa continue si era o presiune mare pe ei si atunci trebuia sa gaseasca o solutie. Eu aveam interesul sa ajut cluburile mari, nu sa las sa se aleaga praful cum fac unii acum. Bineinteles ca i-am dat o mana de ajutor, l-am invatat ce sa faca. Numai ca el s-a debarasat de un avocat, unul care era printre cei mai destepti avocati de fotbal si a luat altii care i-au facut praf toate actele. A luat avocati de divort. Si daca gasesti un judecator care n-are habar de fotbal si se ia dupa spectatori, normal ca pierzi procesele.



Daca Gigi Becali n-a avut in jurul lui oameni care sa-l combata pe acest Talpan, normal ca judecatorii o sa-i dea acestuia dreptate. Steaua se defiinta. Mai dati-mi un exemplu in lume cu o echipa militara. Eu il admir pe Talpan, sa fiu cinstit. In momentul in care vine in liga a 2-a trebuie sa faca un contract cu un privat, ca asa e regulamentul. Si atunci vine la un alt Gigi Becali. Steaua este pierdere de bani, anul trecut au avut un buget de 300.000 de euro si au cheltuit 240.000.



Toata lumea crede ca se pricepe la fotbal, insa managementul in fotbal este foarte greu. Trebuie sa gaseasca pe unul, nu neaparat fosta glorie, un manager care sa puna lucrurile la punct. Vorbeam ieri cu Piturca si imi spunea ca daca ar fi mers acolo lua totul de la inceput. Asta trebuie facut. Daca m-as duce eu, nu o sa ma duc niciodata, dar daca m-as duce as face cel mai tare centru de copii si juniori din Europa cu conditiile pe care le au ei acolo. Nu poti sa faci sub umbrela Armatei performanta" a spus Dragomir.

Despre Man, Coman si Vlad

Dragomir i-a laudat si pe pustii FCSB-ului. "Ii vinde cu peste 10 milioane. Evolutia lui Man nu m-a incantat in ultimul an, n-a depasit o bariera. Asa cum Nedelcu a scazut pentru ca n-a avut sanse. Eu o spun cu toata raspunderea, portarul acesta de la Steaua (Andrei Vlad) e cel bun tanar din Europa, nu din tara, si a stat rezerva. Trebuia sa fie titular de un an si jumatate. Pentru acele greseli trebuia curatat? Portarul nationalei n-a gresit cu Germania la 2 goluri? Acum ce, il crucificam?" a mai spus Dragomir.