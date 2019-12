Reactia lui Messi cand a aflat ca a castigat cel de-al saselea Balon de Aur! Primele declaratii:

Lionel Messi (32 ani) a castigat cel de-a saselea Balon de Aur al carierei, intrand in istoria trofeului, cu cele mai multe obtinute.

Messi a fost surprins si vizibil emotionat de primirea trofeului.

"Imi amintesc ca acum 10 ani am venit la Paris, am venit cu fratii mei. Acum vin intr-un moment minunat, din punct de vedere personal, alaturi de sotia si copiii mei. Cum spune sotia mea, nu am incetat niciodata sa visez. Sunt constient de varsta pe care o am, mi se apropie retragerea si valorez totul mult mai mult. Insa, inca imi raman ani de care sa ma bucur

Cand vad aceste trofee, sunt fericit, pentru momentul personal in care ma gasesc. In cel sportiv, incerc sa ma depasesc si sa nu ma conformez, incerc sa lupt pentru tot, mai mult pentru titlurile de grup decat pentru cele individuale, nu reusim intotdeauna, dar conteaza sa te bucuri de incercari. Este o onoare sa fac parte din istoria celui mai bun club din lume, clubul pe care il iubesc atat de mult"", a declarat Lionel Messi.