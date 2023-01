Potrivit unor surse din Arabia Saudită, citate de publicația britanică, GOAL, conducerea lui Al-Nassr i-a reziliat contractul lui Vincent Aboubakar pentru a-i face loc în lot lui Cristiano Ronaldo.

Declarația neașteptată a unui fost jucător de la Al-Nassr: „După ce l-am văzut, am realizat că am avut dreptate, Messi e mai bun”

Cotat la cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul camerunez nu s-a dat în spate și a venit cu o declarație neașteptată cu privire la Cristiano Ronaldo, fotbalistul care tocmai a semnat un supercontract cu Al-Nassr.

„Mereu am crezut că Messi a fost mai bun decât Ronaldo, iar după antrenamente am realizat că am avut complet dreptate”, a spus Vincent Aboubakar, citat de Tuttomercatoweb.

Detaliile celui mai mare contract din istoria fotbalului! Cât poate încasa Cristiano Ronaldo pe secundă de la Al Nassr

Superstarul portughez a ales o destinație 'exotică' după despărțirea de Manchester United, care a avut loc în urmă cu o lună. Cristiano Ronaldo a plecat de la „diavolii roșii” după un start de sezon slab, punând capăt aventurii sale pe Old Trafford cu un interviu în care îi critica pe cei din conducere și pe antrenor.

Al Nassr a anunțat oficial transferul lui Ronaldo în cursul serii de vineri, iar odată cu mutarea în Arabia Saudită, atacantul lusitan urmează a deveni cel mai bine plătit fotbalist din istorie. Salariul portughezului ar ajunge la 200 de milioane de euro, după informațiile presei internaționale.

Astfel, Cristiano Ronaldo va încasa o avere pe fiecare zi petrecută în tricoul lui Al Nassr. Salariul său, fracționat, atinge niște sume fabuloase.