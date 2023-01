UPDATE 22:00 După ce a înscris golul doi pentru Besiktas în meciul de pe teren propriu cu Kasimpasa, încheiat 2-1, Wout Weghorst și-a luat la revedere de la fanii turci.

???? Wout Weghorst says goodbye to the Beşiktaş fans ahead of a reported loan move to Manchester United. ????????????

Manchester United caută să-și întărească linia ofensivă, mai ales că superstarul Cristiano Ronaldo a fost demis de la echipă, care, între timp, a semnat un contract colosal cu arabii de la Al-Nassr.

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, conducerea de pe Old Trafford este pe cale să-l aducă la echipă pe Wout Weghhorst, fotbalistul care a înscris două goluri în fața Argentinei în sferturi și a fost pe cale să ajute naționala Țărilor de Jos să întoarcă soarta meciului și să se califice în semifinale.

Atacantul este în acest moment împrumutat de gruparea din Premier League, Burnley, la Besiktas. Neerlandezului îi va expira înțelegerea de împrumut abia la finalul lui iunie 2023, iar mutarea la Manchester United constă mult și în cele două echipe anterior menționate.

„Jucătorul a dat 'undă verde' transferului”, a scris, printre altele, Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Manchester United have been offered the chance to sign Wout Weghorst as new striker — exploring the conditions of the deal as @footmercato reported. ???? #MUFC

€10m buy option is included in the deal so it’s up to Besiktas and Burnley. The player already gave his green light. pic.twitter.com/seVbedNtZP