"Femeile imi tot trimit poze cu ele goale!" :) Confesiunea amuzanta a lui Joao Felix, noul star al Portugaliei

Jucatorul celor de la Benfica este curtat de cluburi uriase din Europa si costa 120 de milioane de euro.

Noul star care vine din Portugalia dezvaluie ca succesul a avut consecinte neasteptate :) Joao Felix, tanarul de doar 19 ani al celor de la Benfica, a dezvaluit intr-un interviu recent ca faima sa le-a atras atentia si fetelor.

"Succesul m-a ajutat mult cu fetele. Pe retelele de socializare imi trimit mereu poze, uneori si dezbracate" a povestit amuzat Felix. Jucatorul aflat pe lista unor cluburi precum Real Madrid, Juventus, PSG sau Liverpool nu vrea momentan o relatie.

"Nu ma gandesc sa imi gasesc o iubita, sunt incat tanar. Exista timp pentru toate" a mai spus Joao Felix.

Cine e Joao Felix

Joao Felix, noua senzatie a fotbalului portughez, ar putea intra din vara in randul superstarurilor de peste 100 de milioane de euro.

La doar 19 ani, mijlocasul Benficai este curtat de Liverpool, Manchester United, Real Madrid si Juventus, iar italienii sunt tentati sa ii plateasca clauza de reziliere, de 120 de milioane de euro.

Ascensiunea lui Joao Felix este spectaculoasa. Anul trecut, transfermarkt.de il evalua la 1 milion de euro. Intre timp, Joao Felix a devenit titular la Benfica si a reusit un sezon fantastic, cu 10 goluri marcate si 20 de meciuri jucate in campionat.

In plus, Joao Felix a fost decisiv si in Europa, iar cele trei goluri marcate aseara in poarta lui Eintracht Frankfurt a apropiat-o pe Benfica de semifinalele Europa League.

Porto a renuntat la el pentru ca era prea slabanog

Joao Felix a invatat fotbalul la academia lui FC Porto, unde a ajuns la varsta de 9 ani. Porto a renuntat usor la el, dupa sase ani, pe motiv ca mijlocasul era prea firav.

A plecat la Patroense, in 2014, si un an mai tarziu a ajuns in curtea Benficai. Benfica a vazut potentialul mijlocasului si l-a debutat in echipa a doua, in Liga a doua portugheza, la varsta de 16 ani.

Felix a fost cel mai tanar jucator care a evoluat la Benfica B si a avut evolutii remarcabile, care l-au propulsat la prima echipa.

Joao Felix si-a facut debutul in echipa mare a Benficai vara trecuta, pe 18 august, intr-un meci de campionat cu Boavista, castigat de Benfica cu 2-0.

O saptamana mai tarziu, Joao Felix a marcat in meciul cu Sporting, devenind astfel cel mai tanar marcator din istoria derby-ului Lisabonei.