Fara FOTBAL pana in toamna! Primul campionat puternic in care se suspenda definitiv sezonul! Anuntul facut de premier 

In cadrul unei conferinte de presa, premierul Olandei a anuntat ca pana in septembrie nu vor avea loc evenimente sportive.

Mark Rutte, premierul Olandei, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca evenimentele sportive sunt scoase din calcul pana la data de 1 septembrie.

Anuntul a infuriat cluburile de fotbal, care au cerut intrunirea unei sedinte de urgenta.

"Fotbalul profesionist nu poate fi reluat pana pe 1 septembrie. Da, este o masura dura, insa trebuie sa facem sacrificii pentru a trece peste aceasta situatie. Ma astept ca oamenii sa inteleaga", a declarat premierul Olandei.

In cazul in care sezonul se va suspenda definitiv, Ajax Amsterdam va fi desemnata campioana, desi se afla la egalitate cu Alkmaar in clasament, datorita golaverajului.

