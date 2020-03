Fostul mijlocas al lui Ajax a iesit din coma dupa aproape 3 ani! Anuntul facut de fratele lui

Abdelhak Nouri a suferit un infarct pe terenul de fotbal, in urma cu un aproape 3 ani, la un amical intre Ajax si Werder Bremen.

Fratele fostului fotbalist a dezvaluit ca Nouri a iesit din coma si se afla acum acasa, unde beneficiaza in continuare de tratament de specialitate, conform The Sun. Fostul mijlocas e constient, iar membrii familiei comunica cu acesta prin intermediul miscarii gurii si sprancenelor.

"E constient, e inapoi alaturi de familie. Doarme, mananca, dar nu se da jos din pat. Inca depinde foarte mult de noi. In anumite zile, exista o forma de comunicare, de exemplu, prin miscarile sprancenelor sau prin zambet. Vorbim cu el ca si cum nu e bolnav. Il implicam in conversatiile noastre si ne uitam la fotbal cu el. Se vede ca ii place foarte mult sa se uite la fotbal. Se observa ca are emotii, am inceput sa apreciem foarte tare un zambet", a spus fratele lui Abdelhak Nouri.

Abdelhak Nouri, in varsta de 21 de ani, jucator crescut de Ajax, a suferit un atac de cord acum aproape 3 ani, in presezon, la un amical cu Werder Bremen, in urma caruia i-au fost afectate celule din creier.