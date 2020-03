ULTIMA ORA | Razvan Marin s-a inteles cu o noua echipa si pleaca de la Ajax! Unde va evolua romanul

Mijlocasul roman va fi imprumutat din vara.

Interesata inca din iarna de serviciile sale, Club Brugge a reusit sa obtina un imprumut al lui Razvan Marin, anunta jurnalistii de la Voetbal Krant.

Belgienii vor avea optiunea de cumparare in cazul in care vor fi multumiti de prestatia romanului. Razvan Marin a fost dorit si in iarna si a fost aproape de un transfer definitiv, insa cei de la Ajax s-au opus categoric.

In varsta de 23 de ani, Marin a ajuns la Ajax in vara lui 2019, de la Standard Liege, contra sumei de 12.5 milioane de euro. In tricoul "lancierilor", romanul a jucat 10 partide si a reusit o pasa decisiva.