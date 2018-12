"E fantastic!" Bayern pregateste o noua BOMBA pe piata transferurilor! Pe cine vrea sa aduca dupa ce plateste 80 de milioane pe jucatorul lui Atletico

Bayern Munchen va plati clauza de reziliere a lui Lucas Hernandez de la Atletico.

Bayern a invins-o cu 1-0 pe RB Leipzig in etapa intermediara din Bundesliga si s-a apropiat de liderul Borussia Dortmund, invinsa pentru prima data in campionat de Dusseldorf. Iar bavarezii pot pune mana si pe starul celor de la Leipzig, Timo Werner.

Bayern si-a asigurat deja venirea lui Lucas Hernandez de la Atletico, acceptand sa plateasca in iarna clauza de reziliere de 80 de milioane de euro. Cei de la Bild au anuntat ca Bayern este gata sa faca oferta pentru Werner iar Leipzig e tentata sa-l cedeze, pentru a nu-l pierde gratis in 2020 cand ii expira contractul.

Werner a admis ca il tenteaza aceasta varianta: "Nu am nicio presiune legata de timp. Pot sa ma gandesc la ce fac in liniste si sa decid anul viitor. Daca joci la Leipzig si vrei sa ramai in Germania, exista doar un club la care poti sa pleci. Desigur, si ramanerea la Leipzig e o varianta, insa alte cluburi sunt iesite din calcule" a admis Werner pentru Sky Germania dupa partida. Intrebat dupa partida despre Werner, antrenorul lui Bayern, Niko Kovac, s-a rezumat sa spuna ca "Werner e fantastic".