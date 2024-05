E gata! Olivier Giroud pleacă de la AC Milan. Unde se transferă

După trei ani petrecuți pe San Siro, unde a câștigat și un titlu de campion, Giroud va pleca din Serie A și se va transfera în Major League Soccer, acolo unde este așteptat la Los Angeles FC.

Este de așteptat ca Giroud să-și anunțe următoarea destinație în cursul zilei de luni. În tot acest timp, LAFC i-a pregătit un contract valabil până la finalul anului 2025, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

La 37 de ani, Giroud a fost și în acest sezon un titular incontestabil în echipa lui Stefano Pioli la AC Milan, iar cifrele sale nu au fost deloc rele. În 45 de meciuri a reușit să înscrie de 16 ori în toate competițiile, cifră la care se adaugă și nouă pase decisive.

La LAFC, Giroud va fi coleg cu un alt fost internațional francez, Hugo Lloris, fostul portar de la Tottenham.

