Cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței a intrat în ultimele luni de contract cu AC Milan și va pleca în vară de la echipă, cu destinația Major League Soccer.

Los Angeles FC și-a manifestat interesul pentru a-l transfera pe atacantul francez din vară, iar recent a venit și oferta, pe care Giroud a și acceptat-o, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Cele două părți nu au semnat contractul momentan, dar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare. Dacă va semna, Giroud va fi jucătorul lui LAFC până la finalul anului 2025.

La 37 de ani, Giroud are în continuare cifre impresionante la AC Milan, pentru care evoluează din 2021. A marcat de 14 ori și a oferit nouă pase decisive în 36 de partide disputate în toate competițiile.

???????????? LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!

After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.

Nothing signed yet but close to being done.

Here we go, soon ⏳???????? pic.twitter.com/SAw90r5IwU