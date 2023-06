Dorit de Al-Hilal și Barcelona, Messi e foarte aproape de a semna cu o altă echipă!

Contractul său cu parizienii a ajuns la final, iar viitorul starului sud-american este pus sub semnul întrebării, chiar dacă fanii Barcelonei au sperat într-o revenire a lui Messi pe Camp Nou.

Revenirea lui Messi la gruparea blaugrana ar fi una complicată, iar argentinianul ar fi refuzat și oferta venită din partea lui Al-Hilal, care i-a oferit un miliard de euro pentru două sezoane.

Acum, L'Equipe scrie că marea favorită este Inter Miami, echipa patronată de David Beckham. Ar exista posibilitatea ca americanii să-l împrumute pe Messi la Barcelona pentru o perioadă de șase sau 12 luni, mai notează sursa citată.

Rămâne de văzut dacă Beckham va reuși, în cele din urmă, să-l convingă pe Messi să semneze cu echipa sa. Inter Miami este ultima în Major League Soccer, cu 15 puncte și 11 înfrângeri din 16 meciuri.

În acest sezon, Messi a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui PSG, cu 21 de goluri marcate și 20 de assist-uri în 41 de partide.

