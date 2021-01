Asta ti se intampla dupa ce ii bati pe Djokovic, Murray si Federer in aceeasi saptamana | Tsonga socheaza: "Imediat dupa finala, am inceput sa urinez sange." 

Jo-Wilfried Tsonga a castigat miraculos turneul ATP Masters 1000 de la Toronto in 2014, dar performanta nu a venit fara sacrificii.

Jo-Wilfried Tsonga a dezvaluit povestea din spatele succesului sau rasunator semnat in turneul ATP Masters 1000 de la Toronto, in 2014. A fost al doilea titlu de acest calibru obtinut de tenismenul francez, al carui corp insa a fost epuizat dupa o saptamana in care i-a invins pe Novak Djokovic, Andy Murray, Grigor Dimitrov si Roger Federer, in finala.

Fostul finalist de la Australian Open le-a povestit jurnalistilor ca ar fi urinat sange dupa victoria din finala, adjudecata scor 7-5, 7-6 in dauna lui Roger Federer, dupa o ora si 48 de minute de joc.

"Dupa finala cu Roger Federer m-am simtit epuizat. Tin minte ca m-am dus la baie si am inceput sa urinez sange. M-am speriat si l-am chemat pe doctor, care mi-a spus ca, din cauza oboselii extreme si a tensiunii mi s-au rupt cateva fibre musculare pe care corpul meu le-a eliminat prin urina. Nu voi putea uita asta niciodata, dar nici bataliile pe care le-am dat impotriva jucatorilor din top 3. A fost o mandrie imensa sa ma duelez cu ei!" a declarat Jo-Wilfried Tsonga, noteaza Tennis World USA.

La 35 de ani, fostul numar 5 ATP, Tsonga ocupa locul 60 in clasamentul mondial. In prezent, cel mai bine clasat tenismen francez este Gael Monfils (11 ATP).